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مجموعة مصرية تنفذ ورشة طبية حول جراحات سرطان الثدي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:06 مساء
مجموعة مصرية تنفذ ورشة طبية حول جراحات سرطان الثدي في سرت
إحدى فعاليات الورشة الطبية التي تنفذها المجموعة المصرية المتنقلة لسرطان الثدي في سرت. (الإنترنت)
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بدأ بمستشفى ابن سينا في سرت، اليوم الخميس، فعاليات الورشة الطبية حول جراحات الأورام التكميلية والتجميلية لسرطان الثدي التي تنفذها المجموعة الطبية المصرية المتنقلة لسرطان الثدي، بحضور مدير عام المستشفى ونائبه ورئيس جامعة سرت المكلف ومدير عام مركز سرت لعلاج الأورام وعدد من مديري المرافق الصحية ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى ابن سينا.

وتتضمن فعاليات الورشة الطبية ندوات ومحاضرات عملية يلقيها مجموعة من الأطباء المختصين في مقدمتهم عضو مجلس نقابة أطباء مصر الدكتور إبراهيم الزيات، ويشارك فيها ما يزير على 100 من الإخصائيين والاستشاريين في جراحات الأورام وسرطان الثدي من مختلف المراكز والمستشفيات الليبية.

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وتشمل قائمة الأطباء الليبيين المشاركين رئيس الجمعية الليبية للجراحين ومديرين وممثلين عن مركز طبرق الطبي ومعهد الأورام صبراتة، ومعهد الأورام مصراتة، ومركز زليتن الطبي، ومستشفى امحمد المقريف أجدابيا، ومستشفى العافية هون، ومركز بنغازي الطبي، ومستشفى الخمس التعليمي بالإضافة إلى مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز الأورام في سبها.

المجموعة الطبية المصرية تجري عمليات جراحية لـ20 حالة مرضية 
وقال رئيس اللجنة العلمية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط» إن المجموعة المصرية الطبية المتنقلة ستقوم خلال أيام بإجراء عمليات جراحية لـ 20 حالة مرضية من مختلف مناطق ليبيا تشمل عمليات لاستئصال أورام الثدي وزراعة الثدي بعد الاستئصال لبعض الحالات، مشيرة إلى أن هذه العمليات من الجراحات النادرة وبعضها سيجري لأول مرة في ليبيا.

وذكر الكاسح أن عدد الحالات المستهدفة في هذه القافلة الطبية: 5 حالات من سرت، و3 حالات من بنغازي، وحالتان من صبراتة، وحالتان من مصراتة، و3 حالات من أجدابيا، وحالتان من الزاوية، وحالة واحدة من أوباري، وحالة واحدة من بني وليد.

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