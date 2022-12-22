العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت قصة رئيسية تحاول استشراف مستقبل العملية السياسية في ليبيا الصفحة الأولى من العدد 370 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس.. القصة جاءت بعنوان «هل تقود المحادثات السرية إلى خارطة طريق جديدة؟».

وبعد أن أعلنت مصر ترسيم حدودها الغربية في البحر المتوسط وبعنوان «عودة الجدل حول ثروات (شرق المتوسط) مع تراجع الحضور الليبي» نطالع في الصفحة الثالثة تقريرا يرصد حيثيات رفض حكومة عبدالحميد الدبيبة قرار الترسيم المصري.

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إيقاف «التربية الوطنية»

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير يتابع انتخابات مجالس الشباب المحلية وجاء بعنوان «بروفة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.. انتخاب 19 مجلساً للشباب».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعا بعنوان «خطوة مفاجئة تحسم جدل سنوات.. حكومة الوحدة توقف تدريس التربية الوطنية».. وأيضا نطالع موضوعا بعنوان «الحكم بإعدام 17 داعشياً.. وسرت تحتفل بذكرى تحريرها».

ونطالع على رأس الصفحة الخامسة موضوعا يتناول تقرير منظمة العفو الدولية حول ممارسات غير قانونية في ليبيا جاء بعنوان: لماذا اتهمت «العفو» قوات طارق بن زياد بارتكاب جرائم حرب؟

الصفحة ذاتها تضم موضوعا ثانيا بعنوان «بقيادة صديق الأمير هاري تفاصيل رحلة (مشبوهة) لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا»، ولماذ منعتهم مالطا من السفر إلى طرابلس؟.

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وفي الشؤون العربية والدولية نقرأ في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير عن الشأن الأميركي بعنوان «ترامب ملاحق جنائيًا بتوصيات برلمانية في هجوم الكابيتول».

ونطالع في الصفحة السابعة موضوعات يرصد أحدها تطورات المشهد التونسي وجاء بعنوان: «المعارضة تطالب سعيد بالتنحي».

وفي صفحتي الاقتصاد نطالع موضوعات وأخبارا منها موضوع رئيسي في الصفحة الثامنة بعنوان «فتح ملف موازنة 2023.. وميزانية النفط الاستثنائية قيد النقاش».

وبعنوان«تخمة في القطاع العام.. والعاطلون في انتظار برامج الإعمار»، نطالع موضوعا عن البطالة في ليبيا.

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الكوني: الصحراء مسقط رأس الوجود

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشر موضوعا يتناول تصريحات الأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني على هامش تكريمه في ملتقى أكادير بالمغرب، وجاء بعنوان «إبراهيم الكوني: الصحراء مسقط رأس الوجود.. ولهذا أعدت الرواية إلى حظيرتها».

وإلى صفحة الفن ويتصدرها موضوع كبير بعنوان «عودة مهرجان الأغنية الليبية إلى الحياة»، وذلك بعد انقطاع دام 18 عاما.

ديربي العاصمة

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات وتقارير منها موضوع بعنوان «5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر».

ونقرأ ايضا تغطية لاستعداد المنتخب الليبي لكرة القدم وجاءت بعنوان «62 لاعبًا في قائمة فرسان المتوسط استعدادًا لـ شان 2023 بالجزائر».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر تقرير موسع بعنوان «ملعب الجميل يستقبل ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأحد».

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