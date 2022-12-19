الغاوي: خطط عاجلة لحل مختنقات «الإسكان» رغم ظروف ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، إن الحكومة باشرت العمل على إحياء المشروعات المتعثرة، ووضع الخطط العاجلة لحل المختنقات التي تواجه قطاع الإسكان والبنى التحتية رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأشار في كلمة خلال أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر إلى برنامج (عودة الحياة) الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لإعادة تنفيذ مشروعات التنمية فـي جميع مدن ليبيا، وكذلك الخطط العاجلة لمصلحة التخطيط العمراني والبرنامج الوطني للإسكان الشبابي.

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مدن ذكية مستدامة

ويأتي المؤتمر هذا العام تحت عنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة» خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر بمركز مؤتمرات سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدمت وزارة الإسكان الليبية بطلب رسمي لاستضافة المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية 2023، حيث حظي هذا الطلب بترحيب كبير وجرت الموافقة عليه من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الغاوي خلال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الإسكان)

الغاوي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خلال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الإسكان)

الغاوي خلال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الإسكان)

الغاوي خلال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الإسكان)