إصلاح كابل كهرباء معطوب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إصلاح كابل معطوب في بنغازي، وذلك بجهود فنيي ومهندسي دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بالمدينة.

ويتعلق الأمر بكابل معطوب بين محطتي «سي منصور» و«اللدائن» رقم «2» جهد «30 ك ف»، حسب بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء أكد أهمية ذلك في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

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وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادا للذروة الشتوية. والثلاثاء، أعلنت الشركة إجراء أعمال صيانة على محطة فرعية في ترهونة.



من أعمال إصلاح كابل كهرباء معطوب في بنغازي، 16 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال إصلاح كابل كهرباء معطوب في بنغازي، 16 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال إصلاح كابل كهرباء معطوب في بنغازي، 16 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)