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في العدد 368: الزج بالقضاء في المناكفات السياسية.. ومطالب شعبية بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 09:46 مساء
في العدد 368: الزج بالقضاء في المناكفات السياسية.. ومطالب شعبية بالانتخابات
الصفحة الأولى من العدد «368» من جريدة «الوسط»، الخميس 8 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
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صدر العدد 368 من «جريدة الوسط»، اليوم الخميس، وتصدر الصفحة الأولى موضوع يرصد تقلبات المشهد السياسي الليبي.

الموضوع اعتبر إصدار قانون بإنشاء المحكمة الدستورية فصلا جديدا في كتاب المناكفات بين مجلسي النواب والدولة، وجاء بعنوان يقول «عقيلة والمشري يتبادلان رمي الكرة على ملعب القضاء»

كما نطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما عن استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا رغم الحظر الأممي وعنوانه «خلافات الساسة تخفي خروقات السلاح».

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وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعا رئيسيا يتابع تداعيات الجدل المثار حول استخدام مادة برومات البوتاسيوم، وجاء تحت عنوان «متي تنتهي معركة برومات البوتاسيوم؟». أيضا نقرأ في الصفحة نفسها موضوعا بعنوان «مطالب شعبية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع تحليلي عن فشل المفاوضات المتكرر بين الأطراف الليبية. في تقرير للمعهد الملكي البريطاني وجاء بعنوان «تشاتام هاوس: هذه أسباب الإخفاق في حل الأزمة السياسية».

إسرائيل تزيد وتيرة القتل والتطبيع!
الصراع «العربي - الإسرائيلي».. مزيد من القتل والتطبيع.. تحت هذا العنوان نطالع موضوعا يتصدر موضوعات الصفحة السادسة الخاصة بالشئون العربية والدولية.

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع يربط التصعيد العسكري التركي شمال سورية بمعاناة النازحين على الحدود وتعقد الحسابات الإقليمية والدولية، وجاء بعنوان «تصعيد أردوغان ضد الأكراد (يرعب النازحين) على الحدود».

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معادن ليبيا النادرة تفتح شهية دول كبرى
ومن الشؤون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعا بعنوان «المعادن النادرة في ليبيا تفتح شهية دول كبرى». وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعا بعنوان «انتقادات لضعف الإيرادات السيادية.. 3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والسيادية في 11 شهر».

ذكرى رحيل حارس الجنة
وفي صفحة الثقافة نطالع موضوعات منها متابعة ندوة احتضنتها الجمعية الليبية للآداب، وجاءت بعنوان «كتاب وشعراء يحيون ذكرى رحيل حارس الجنة رضوان بوشويشة».

وإلى صفحة الفن ونطالع عدة أخبار وموضوعات منها تقرير عنوانه «مثل تونس في الأوسكار.. تحت الشجرة يمنح تونسيات ريفيات مساحة للتعبير الحر».

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فرحـة أسطـورية عربيـة بأقـدام مغربيـة
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع تقريرا في الصفحة الرابعة عشرة بعنوان «اتحاد الكرة يترقب الحكم النهائي في قضية بطلان الانتخابات».

وتحت عنوان «فرحـة أسطـورية عربيـة بأقـدام مغربيـة» نقرأ تقريرا يتابع نجاح المنتخب المغربي في التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية في مونديال كأس العالم قطر 2022. وكيف يستعد لخوض مواجهة البرتغال بعد غد السبت ليكون أمام فرصة تاريخية للعبور إلى الدور قبل النهائي كأول منتخب أفريقي وأسيوي يصل إلى هذا الدور.

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