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باتيلي والجرندي يناقشان سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حواراتهم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 06:53 مساء
باتيلي والجرندي يناقشان سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حواراتهم في ليبيا
لقاء باتيلي والجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية. (عبدالله باتيلي)
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قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حواراتهم في ليبيا، والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة التي تعيشها بلادهم.

وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء قائلا: «استقبلني اليوم في تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، حيث ناقشنا سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

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باتيلي والجرندي يدعوان إلى سرعة الانتهاء من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات
وأضاف باتيلي في تغريدة ثانية أنه والجرندي دعيا «المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021»، مؤكدا اتفاقهما «على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود».

ويتواجد باتيلي في العاصمة التونسية منذ أيام والتي وصلها عقب جولة إقليمية بدأها من العاصمة التركية أنقرة مرورا بالدوحة وأبوظبي حتى القاهرة، التقى خلالها وزراء خارجية مصر وتركيا وقطر من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.

لقاء باتيلي والجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية. (عبدالله باتيلي)
لقاء باتيلي والجرندي بمقر وزارة الخارجية التونسية. (عبدالله باتيلي)
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