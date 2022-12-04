الدبيبة يرحب ببيان باتيلي: نحن مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، بالبيان الصادر عن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، والذي حث فيه جميع الأطراف على «تسريع المشاورات حول سبل المضي قدما في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات».

وقال الدبيبة عبر حسابه «تويتر»: «أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى الانتخابات»، وأضاف: «أننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا».

ماذا جاء في بيان باتيلي؟

وفي بيانه، أعلن باتيلي إلغاء اجتماع كان مقررا بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وأرجع ذلك إلى «أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

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لكنه حث المجلسين على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـ«مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة» لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة. كما رأي أن الاجتماع المقبل «يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة».

وقال باتيلي: «القادة الشرعيون هم من يرسخون الثقة في العملية السياسية ويحققون السلام والاستقرار ويوفرون فرصة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، بما في ذلك النساء والشباب».

باتيلي يحض على الدخول في حوار لإيجاد حل في ليبيا

وحض المبعوث الأممي جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية.

ودعا الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي، مؤكدا أن «شعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل».