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نورلاند يدعم باتيلي: أحث جميع المؤسسات الليبية على الحوار لتسريع الجهود الجارية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 11:58 صباحا
نورلاند يدعم باتيلي: أحث جميع المؤسسات الليبية على الحوار لتسريع الجهود الجارية
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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عبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحث نورلاند «جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية». وفي بيان صادر السبت، أعلن باتيلي إلغاء اجتماع كان مقررًا بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وأرجع ذلك إلى «أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

 

باتيلي يحث النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين
لكنه حث المجلسين للاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـ«مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة» لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة، كما رأى أن الاجتماع المقبل «يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة».

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وقال باتيلي: «القادة الشرعيون هم من يرسخون الثقة في العملية السياسية ويحققون السلام والاستقرار، ويوفرون فرصة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، بما في ذلك النساء والشباب». وحض المبعوث الأممي جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعيًا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية. وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، ببيان باتيلي، والذي حث فيه جميع الأطراف على «تسريع المشاورات حول سبل المضي قدمًا في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات».

وقال الدبيبة عبر حسابه «تويتر»: «أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى الانتخابات»، وأضاف: «إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا».

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