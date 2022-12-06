السفير الألماني: تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الألماني ميخائيل أونماخت أن «تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا»، وأن «ألمانيا فخورة بدعم مشروع اللامركزية» و«التعاون الوثيق للوكالة الألمانية للتنمية الدولية مع وزارة الحكم المحلي» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء.

ونشر أونماخت عبر حسابه على «تويتر» صورا لاجتماع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، دون تقديم أي معلومات بشأن الاجتماع.

كما لم تصدر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من جهتها أي تصريح بشأن اجتماع التومي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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مشروعات الوكالة الألمانية في البلديات

وتنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزير الحكم المحلي العديد من المشروعات المشتركة في عدد من البلديات في شرق وغرب وجنوب ليبيا تركز على تطوير الإدارة المحلية وتدريب موظفيها ومساعدة البلديات على إدارة الإيرادات المحلية والنفايات والشؤون البلدية للمناطق.

ورغم عدم وجود مكتب لها في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، يدير مكتب الوكالة في تونس أعمالها في ليبيا، وأفاد موقع «أفريكا انتليجنس» في نشرتها الصادرة صباح اليوم بتعاقد الوكالة مع إحدى الشركات الأمنية لتوفير تقارير دورية بشأن الوضع في ليبيا من أجل دعم أنشطتها داخل البلاد.

اجتماع التومي مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. (السفير الألماني لدى ليبيا)