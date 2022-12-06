Atwasat

السفير الألماني: تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 06:42 مساء
السفير الألماني: تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
اجتماع التومي مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. (السفير الألماني لدى ليبيا)
alwasat radio

أكد السفير الألماني ميخائيل أونماخت أن «تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا»، وأن «ألمانيا فخورة بدعم مشروع اللامركزية» و«التعاون الوثيق للوكالة الألمانية للتنمية الدولية مع وزارة الحكم المحلي» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» اليوم الثلاثاء.

ونشر أونماخت عبر حسابه على «تويتر» صورا لاجتماع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، دون تقديم أي معلومات بشأن الاجتماع.

كما لم تصدر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من جهتها أي تصريح بشأن اجتماع التومي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

- مجلس النواب يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون في مجال الحكم المحلي
- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي
- وزير التخطيط يستعرض مع سفير برلين أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير البلديات

مشروعات الوكالة الألمانية في البلديات
وتنفذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مع وزير الحكم المحلي العديد من المشروعات المشتركة في عدد من البلديات في شرق وغرب وجنوب ليبيا تركز على تطوير الإدارة المحلية وتدريب موظفيها ومساعدة البلديات على إدارة الإيرادات المحلية والنفايات والشؤون البلدية للمناطق.

ورغم عدم وجود مكتب لها في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، يدير مكتب الوكالة في تونس أعمالها في ليبيا، وأفاد موقع «أفريكا انتليجنس» في نشرتها الصادرة صباح اليوم بتعاقد الوكالة مع إحدى الشركات الأمنية لتوفير تقارير دورية بشأن الوضع في ليبيا من أجل دعم أنشطتها داخل البلاد.

اجتماع التومي مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. (السفير الألماني لدى ليبيا)
اجتماع التومي مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. (السفير الألماني لدى ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني

أوليفر بيرهوف يستقيل من الاتحاد الألماني
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة السويحلي والأهلي طرابلس في «دورينا»
السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا
كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية

بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا

شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية ...
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أهالي بني وليد يشرعون في حرث الأودية والمزارع بالقمح والشعير
أهالي بني وليد يشرعون في حرث الأودية والمزارع بالقمح والشعير
السفير الألماني: تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
السفير الألماني: تمكين البلديات هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
باتيلي والجرندي يناقشان سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء حواراتهم في ليبيا
باتيلي والجرندي يناقشان سبل تشجيع الأطراف الليبية على إجراء ...
الدبيبة لوفد أعيان من المنطقة الشرقية: «حكومة الوحدة» تعمل في كافة المناطق
الدبيبة لوفد أعيان من المنطقة الشرقية: «حكومة الوحدة» تعمل في ...
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 24 و30 نوفمبر
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 24 و30 نوفمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
المزيد
وفد من الكفرة يقدم مطلبين لعقيلة صالح ويشيد بمواقفه الوطنية
وفد من الكفرة يقدم مطلبين لعقيلة صالح ويشيد بمواقفه الوطنية...
المشري يرفض استحداث مجلس النواب محكمة دستورية
المشري يرفض استحداث مجلس النواب محكمة دستورية...
تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. وأيهما أنسب للبلاد نظام رئاسي أم برلماني؟
تحليل دولي يفسّر خلفيات فشل المفاوضات الليبية المتكرر.. ......
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 24 و30 نوفمبر
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 24 و30 نوفمبر...
الدبيبة لوفد أعيان من المنطقة الشرقية: «حكومة الوحدة» تعمل في كافة المناطق
الدبيبة لوفد أعيان من المنطقة الشرقية: «حكومة الوحدة» تعمل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط