«العمل»: إحالة مرتبات 3 أشهر لـ16 ألف عامل في 65 شركة متعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكيل وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس لجنة متابعة إجراءات العاملين بالشركات المتعثرة، حسام المزوغي، إحالة مرتبات ثلاثة أشهر لـ16 ألفا و200 عامل في 65 شركة وطنية متعثرة بعد مطابقتها.

وأشار المزوغي إلى الانتهاء من مطابقة الشركات المنسحبة، وعددها 286 شركة على مستوى ليبيا، بها خمسة آلاف عامل، حسب تصريح نقلته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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كما تواصلت وزارة العمل مع صندوق الضمان الاجتماعي بشأن تسوية ديون الشركات المتعثرة، وفق المزوغي، الذي أشار إلى لقاء أخير مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من أجل تسريع عجلة صرف المخصصات المالية للشركات المتعثرة من الباب الثاني.

وأوضح أن نسبة العاملين الذين بلغوا سن التقاعد في جميع الشركات المنسحبة والمتعثرة بلغت نحو 70%.