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رفع معدلات الإنتاج وميزانية مؤسسة النفط محور مناقشات الكبير وبن قدارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:39 مساء
رفع معدلات الإنتاج وميزانية مؤسسة النفط محور مناقشات الكبير وبن قدارة
لقاء الكبير وبن قدارة، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، جهود المؤسسة المبذولة لدعم معدلات الإنتاج الحالية ورفعها، بالإضافة إلى تنفيذ الميزانية الاستثنائية المخصصة لها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ولم تعلن المؤسسة أي تفاصيل أخرى بشأن اللقاء الذي عقِد اليوم الأحد، بمقر المصرف بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت مؤسسة النفط في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إنتاج النفط بلغ مليونًا و210 آلاف برميل أمس السبت، والمكثفات بنحو 52 ألف برميل، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي محليًا إلى 944 مليون قدم مكعب في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

- 1.2 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
- حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

ترتيبات مالية لمؤسسة النفط
وفي 13 أبريل الماضي اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار، وذلك في إطار خطة لتطوير قطاع النفط والغاز.

وتتوزع تلك الترتيبات بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».

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