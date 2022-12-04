1.2 مليون برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، مليونًا و210 آلاف برميل، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل، خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي محليًا إلى 944 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها.

استهلاك الغاز في ليبيا

وتنوعت كميات الغاز المستهلكة بين 747 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و99 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

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أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى فبلغ استهلاكها 77 مليون قدم مكعب، بينما استهلكت مصانع الإسمنت 21 مليون قدم مكعب.