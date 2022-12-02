«مليتة» تنتهي من عمليات الحفر بإحدى آبار النفط بحقل «الوفاء»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت شركة «مليتة» للنفط والغاز من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقية «أ62» بحقل «الوفاء» وبعمق 10912 قدما، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيان مقتضب، الخميس، إن طول المكمن الذي جرى حفره بلغ 1327 قدما والذي كان كافيا لتحقيق «الإنتاج الأمثل» لهذه البئر.

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وأشار البيان إلى العمل على ربط البئر على معدات الحقل وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة، مشيرا إلى إشادة مؤسسة النفط بجهود العاملين بشركة مليتة في سبيل زيادة الإنتاج.