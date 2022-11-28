6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري.
وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 120 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 114 عينة، فيما تعافت 6 حالات، ولم تسجل وفيات جديدة.
الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 5%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و84 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و604 حالات، و43 حالة نشطة.
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