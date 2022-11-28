6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 120 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 114 عينة، فيما تعافت 6 حالات، ولم تسجل وفيات جديدة.