مشاركة ناجحة للمنتخب الليبي لرفع الأثقال في البطولة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم المنتخب الليبي لرفع الأثقال مشاركته في بطولة أفريقيا بمصر المؤهلة إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بالتتويج بعدد من القلائد المتنوعة.

أبوزريبة يحصد ثلاث ذهبيات

جاءت القلائد المتوج بها أبطال المنتخب الليبي لرفع الأثقال عن طريق الرباع البطل أحمد أبوزريبة في وزن 96 كغم الذي حصد ثلاث قلائد من الذهب في الخطف والنتر والمجموع.

كما حصل الرباع محمد الزنتاني على قلادتين فضيتين في وزن 81 كغم في النتر والمجموع، بحسب صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

أما الرباع البطل إحسان شلابي فقد فاز بسبع قلائد من برونزية، منها ثلاث قلائد في وزن 73 كغم في الخطف والنتر والمجموع.

كما حصد المنتخب الليبي لرفع الأثقال قلادتين عن طريق الرباع البطل معراج الطبال في وزن 67 كغم في الخطف والمجموع، بجانب قلادة برونزية للرباع البطل محمد الزنتاني في وزن 81 كغم في منافسات الخطف، وقلادة برونزية للرباع البطل محمد شلابي في وزن 67 كغم لمنافسات النتر.

- أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

- منتخب رفع الأثقال الليبي في مصر استعدادا للبطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

يدكر أن المنتخب الليبي لرفع الأثقال شارك في بطولة أفريقيا بستة رباعين تحت إشراف المدرب الوطني صلاح الأدهم ومساعده المدرب علي الصرماني.