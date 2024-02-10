انطلاقة ناجحة لمنتخب التايكواندو في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024

القاهرة - بوابة الوسط

فاز بطل التايكواندو الليبي أسامة امطاوع على منافسه السيراليوني في أولى مبارياته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، ليتأهل لمواجهة لاعب منتخب النيجر الذي يعد المصنف الأول في التصفيات.

امطاوع وبرزيق يمثلان ليبيا في التصفيات الأفريقية

يضم الوفد الليبي المشارك في التصفيات الأفريقية رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي محمد صابر، والمدير الفني محمد بلقاسم طليش مدرب المنتخب، واللاعب أسامة يوسف امطاوع الذي يشارك في منافسات وزن تحت 58 كغم، واللاعب نجم الدين محمد برزيق الذي ينافس في وزن تحت 68 كغم، وفقا لصفحة اللجنة الأولمبية الليبية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي.

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وانطلقت التصفيات الأفريقية بالعاصمة السنغالية داكار وسط تنافس كبير من أبطال اللعبة في القارة الأفريقية. ويسعى لاعبو المنتخب الليبي للتايكواندو إلى الفوز بالتصفيات الأفريقية لحجز مكان لهم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.