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اتفاقية تعاون بين اتحادي تايكواندو «ITF» ليبيا وتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 03 فبراير 2024, 05:45 مساء
اتفاقية تعاون بين اتحادي تايكواندو «ITF» ليبيا وتونس
توقيع اتفاقية تعاون رياضي بين اللجنة التونسية للتايكواندو «ITF» والليبية. (فيسبوك)
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وقعت بمدينة طرابلس اتفاقية تعاون رياضي بين اللجنة التونسية للتايكواندو «ITF» ومثلها رئيس اللجنة محمد الهمامي والاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» مثله رئيس الاتحاد محمد بيت المال.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الرياضي بين الاتحادين، وتقديم الدعم المتبادل في مجال التدريب والتحكيم والمعسكرات الخاصة بالفرق الوطنية وتبادل الحكام في الفعاليات المحلية والدولية، ونصت مواد الاتفاقية على الآتي:

المادة 1: (التعاون الفني)
يتعهد الطرفان بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحكيم وتوفير البيئة الملائمة، والموارد الضرورية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون.

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المادة 2: (التعاون اللوجيستي)
اتفق الطرفان على تنظيم معسكرات مشتركة للمنتخبات المحلية والدولية، وتسهيل تبادل الحكام للمشاركة في التظاهرات المحلية والدولية.

المادة 3 (الفعاليات المشتركة)
يتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات مشتركة والتي تشمل ورش العمل والدورات التدريبية.

توقيع اتفاقية تعاون رياضي بين اللجنة التونسية للتايكواندو «ITF» والليبية. (فيسبوك)
توقيع اتفاقية تعاون رياضي بين اللجنة التونسية للتايكواندو «ITF» والليبية. (فيسبوك)
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