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رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو ينتقد وزارة الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 18 فبراير 2023, 10:13 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو ينتقد وزارة الرياضة
رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو محمد بيت المال. (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو محمد بيت المال وزارة الرياضة لتجاهلها كل الرسائل والمخاطبات بخصوص تنظيم البطولة الدولية الأولى في طرابلس يوليو المقبل.

وقال محمد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن: «الوزير يتجاهل حدث دولي سيعطي إضافة للرياضة الليبية في ظل غياب البطولات الدولية عن البلاد».

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مؤكدًا أن وزير الرياضة لم يقدم حتى الآن درهمًا واحدًا لدعم هذه البطولة، والتي ستقام بمشاركة سبع دول عربية بالإضافة لدول أستراليا وألمانيا والصين وكندا.

الكيل بمكيالين
وتابع محمد بيت المال تصريحاته قائلا: «إننا حتى الآن نعتمد على القطاع الخاص فى غياب كامل للوزارة، التي تتعامل بمكيالين مع الاتحادات».

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