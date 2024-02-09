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سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 11:01 مساء
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
المعتصم المصراتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي سبورتينغ براغا البرتغالي انتقال النجم الليبي المعتصم المصراتي إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

بشكتاش يملك حق شراء عقد المعتصم المصراتي
وقال سبورتينغ براغا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، إن شروط انتقال المعتصم المصراتي تنص على قيام بشكتاش بدفع مليون يورو بشكل فوري، بجانب قيامه بدفع 11 مليون يورو في حالة رغبته في شراء عقد اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة، مع دفع مليونين ونصف المليون يورو بناء على الأهداف التي يحققها اللاعب مع النادي التركي، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 12 مليون يورو بجانب مليونين ونصف المليون بناء على الأهداف المحققة.

وأشار نادي سبورتينغ براغا إلى أن النجم الليبي المعتصم المصراتي انضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر في موسم 2020-2021، وقد لعب بقميص النادي 151 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وحصل على لقب بطولة كأس البرتغال موسمي 2020-2021 و2023-2024.

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وأعرب نادي سبورتينغ براغا عن خالص تمنياته للمعتصم المصراتي بالتوفيق في تجربته الاحترافية الجديدة مع نادي بشكتاش التركي.

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