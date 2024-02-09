  • Alwasat News
Atwasat

انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 09 فبراير 2024, 07:01 مساء
انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري
منتخب كرة القدم داخل الصالات (فيسبوك)
WTV_Frequency

عقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات أمام نظيره الجزائري، التي ستقام في الثامنة من مساء غد السبت في الجزائر ضمن جولة الإياب بالتصفيات الأفريقية.

الفائز يتأهل لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات
تعد تلك التصفيات مؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت في قاعة مصراتة بليبيا، بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

منتخب كرة القدم داخل الصالات يواجه نظيره الجزائري بعد غد بتصفيات المونديال
منتخب الصالات يختتم معسكره في القاهرة استعدادا لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس أفريقيا

ويسعي المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى تحقيق الفوز على مضيفه الجزائري في مواجهة الغد، لاقتناص بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير العلاقة مع واشنطن

بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.. وانتخاب رئيس جديد لأميركا لن يغير ...
كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة

كندي «مذعور» يحاول فتح مخرج الطوارئ في طائرة
حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار

حبس مدير الخدمات الصحية في مزدة بتهمة إهدار 4 ملايين دينار
التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»

التعاون يخطف فوزا مثيرا من الصداقة 2-1 بـ«دورينا»
ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»

ترقب في الدوري الليبي لتأثير اللاعب «الفلسطيني والسوداني»
شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم

شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم
كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»

كاريكاتير خيري - نتنياهو إلى «مزبلة التاريخ»
«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي

«العنابي» و«النشامي».. نهائي عربي آسيوي يعوض الإخفاق الأفريقي
جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي

جريدة «الوسط»: حراك متعدد الجنسيات يستبق مؤتمر «سرت» التصالحي
داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة

داخل العدد 429: حراك متعدد الجنسيات وترتيبات للمصالحة.. وكارثة زليتن مستمرة
«تناشيب»

«تناشيب»
واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح

واشنطن تحذّر من «كارثة» حال بدء العدوان على رفح
تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب

تقرير فرنسي يحذر من وقوع السنوسي في فخ الاستقطاب
ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني
منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)

منطلقات «الجابري» الفكرية في نقد العقل العربي (1-8)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
البطلة الليبية سما فريطيس تتوج بفضية العرب للكاراتيه (فيديو)
البطلة الليبية سما فريطيس تتوج بفضية العرب للكاراتيه (فيديو)
انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري
انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل ...
العجيلات تستضيف اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي
العجيلات تستضيف اجتماع تأسيس الاتحاد الأفريقي للقتال الأرضي
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ......
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية ......
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة ......
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب ......
سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية أمام الوحدة السوري
سلة الأهلي طرابلس تحقق الانتصار الرابع في بطولة دبي الدولية ......
المزيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متعة الكرة في البطولتين
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متعة الكرة في البطولتين...
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي ......
السويحلي يفوز على الخمس بهدفين نظيفين في «دورينا»
السويحلي يفوز على الخمس بهدفين نظيفين في «دورينا»...
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»
النصر يخطف تعادلا صعبا مع الأخضر بـ«دورينا»...
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى...
المزيد