انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات ونظيره الجزائري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات أمام نظيره الجزائري، التي ستقام في الثامنة من مساء غد السبت في الجزائر ضمن جولة الإياب بالتصفيات الأفريقية.

الفائز يتأهل لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات

تعد تلك التصفيات مؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت في قاعة مصراتة بليبيا، بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

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ويسعي المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى تحقيق الفوز على مضيفه الجزائري في مواجهة الغد، لاقتناص بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم.