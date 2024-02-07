الزنتاني يحصد فضية البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والذهبية للمصري عبدالرحمن

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج الرباع الليبي محمد الزنتانى بالمركز الثاني في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال، المقامة حاليا في مصر، بعدما فاز بفضية النتر 173 كلغ، وبرونزية الخطف 143 كلغ، والمجموع 316 كلغ

الرباع المصري يحصد 3 ذهبيات

بينما توج الرباع المصري عبدالرحمن يونس بطلا لوزن 81 كلغ في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال الموهلة لأولمبياد باريس، التي تتواصل منافساتها هذه الأيام في مدينة الإسماعيلية.

وتوج الرباع عبدالرحمن يونس بثلاث ذهبيات: الخطف 157 كلغ والنتر 180 كلغ والمجموع 337 كلغ، وجاء في المركز الثالث الرباع التونسي أنور حمزة، الذي توج ببرونزية النتر 172 كلغ، وبرونزية المجموع 314 كلغ، وحل رابعا في الخطف بوزن بلغ 142 كلغ.

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وجاء رابعا الرباع التونسي سالم، الذي توج بفضية الخطف بوزن 145 كلغ، وحل رابعا في النتر 163 كلغ، وأيضا رابعا في المجموع 308 كلغ، وخامسا جاء رباع جنوب أفريقيا أنطونيو في الخطف بوزن بلغ 115 كلغ، والنتر بوزن 155 كلغ، والمجموع 270 كلغ، وسادسا وأخيرا حل الكاميروني جونيور، الذي أخفق فى محاولاته الثلاث فى خطف 135 كلغ، ونجح في النتر 165 كلغ.

جانب من مشاركة البعثة الليبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر (فيسبوك)