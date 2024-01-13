عودة المنتخب الوطني إلى ليبيا بعد معسكر خارجي ناجح بتركيا ومصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عادت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مدينة بنغازي بعد اختتام المعسكر التدريبي الخارجي في كل من تركيا ومصر.

المنتخب الوطني لعب 3 مباريات

وخاض المنتحب الوطني خلال معسكره الخارجي ثلاث مباريات ودية اثنتان منها أمام منتخب إندونيسيا والثالثة أمام منتخب الكويت.

وقد فاز المنتخب الوطني بمبارياته الودية الثلاث، ففي تركيا تغلب على نظيره الإندونيسي في مباراتين الأولى بنتيجة أربعة أهداف نظيفة والثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي مصر تمكن المنتخب الوطني من الفوز بالمباراة الودية الثالثة على حساب نظيره الكويتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف المنتخب عمر الخوجة (هدفين) ومفتاح الدرسي.

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وبهذا يكون المنتخب الوطني قد خاض تسع مباريات تحت قيادة المدير الفني الصربي «ميتشو»، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يتلق أي هزيمة.