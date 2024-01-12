المنتخب الوطني يفوز على نظيره الكويتي 3-1 وديا بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

المنتخب الوطني تفوق منذ بدابة اللقاء

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بنتيجة 2 – صفر بفضل الهدفين اللذين سجلهما عمر الخوجة في الدقيقتين 39 و42.

وفي الشوط الثاني باغت المنتخب الوطني شقيقه الكويتي بالهدف الثالث عن طريق مفتاح الدرسي.

وبمرور الوقت بدأ أداء المنتخب الوطني يتراجع تدريجيا بسبب تراجع الأداء البدني لدى عدد من اللاعبين، فاعتمد أداء «فرسان المتوسط» على ادخار الجهد وتأمين نصف ملعبه وشن الهجمات المرتدة، لكن هذا أتاح الفرصة للاعبي منتخب الكويت للتقدم ومحاولة العودة في المباراة وتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 77 تمكن المنتخب الكويتي من إحراز هدف عن طريق فيصل الحمدي.

بعد الهدف الكويتي قام المدير الفني للمنتخب الوطني «ميتشو» بإجراء عدد من التغييرات لتنشيط الفريق وتحسين الأداء، فيما عجز المنتخب الكويتي عن إضافة مزيد من الأهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

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تأتي المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في إطار المعسكر الخارجي الذي يقيمه حاليا في القاهرة تحت إشراف المدير الفني الصربي «ميتشو» استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026، كما يستعد المنتخب الكويتي بدوره لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.