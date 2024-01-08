الليبي بن دلة في جائزة الرماية الكبرى بسلوفينيا بتمثيل عربي وأفريقي وحيد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أشاد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش بخطوة وزارة الرياضة على دعمها ورعايتها للمتوج بفضية أفريقيا في الرماية بالمسدس والمتأهل لأولمبياد باريس محمد بن دلة.

البطل محمد بن دلة يمثل ليبيا في المحافل الدولية، لذا قررت وزارة الرياضة تحمل تكاليف مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للرماية بسلوفينيا التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 يناير الجاري.

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البطولة المنتظرة تقام بمشاركة 30 دولة وليبيا هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة المشاركة في الحدث العالمي.