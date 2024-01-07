اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» تجتمع لاختيار الفائز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» في نسختها الجديدة أول اجتماع لها لاختيار الشخصيات الرياضية التي قدمت الكثير في خدمة الرياضة.

ترقُّب للاجتماع الثاني للجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس»

وستقوم اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» باختيار الشخصيات الرياضية المتفوقة خلال العام الماضي حسب النتائج الدولية التي حققتها.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لجائزة «أكاكوس» في اجتماعها الثاني اسم الشخصية الرياضية التي ستمثل الجائزة وتترأسها، كما سيجري منح 15 جائزة أخرى.

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وكان من المقرر أن تقام جائزة «أكاكوس» نهاية العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب عاصفة درنة وتداعياتها، حيث تحدد يوم 22 فبراير المقبل موعدًا للإعلان عن الفائز بالجائزة.