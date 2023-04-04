جائزة «أكاكوس» تتحلى بالصبغة الدولية في نسختها الثانية بعد ظهور التائب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

شرعت اللجنة العليا لجائزة «أكاكوس» في الاستعداد للحدث الكبير خلال النسخة الثانية لاختيار أفضل وأبرز الشخصيات الرياضية للموسم الرياضي الجاري.

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ينتظر أن تشهد النسخة الثانية حضورا عربيا ودوليا لإعطائها صبغة دولية، وسيكون مسرحها فندق «كوريتنا»، الذي شهد تنظيم النسخة الأولي. كما أن اللجنة العليا للجائزة ستعطي مساحة للتكريم في نسختها الثانية لأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة لدعم نتائجهم الباهرة عربيا ودوليا.

يذكر أن الجائزة في نسختها الأولى شهدت حضور النجم طارق التائب الذي كان ضيفها الرئيسي، خلال عودته إلى ليبيا بعد غياب سنوات طويلة.