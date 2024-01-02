  • Alwasat News
Atwasat

«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 02 يناير 2024, 02:30 مساء
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
جانب من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
alwasat radio

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا في تركيا وتحديدا بمدينة أنطاليا مع منتخب إندونيسيا وديا، وهي إحدى المباريات المبرمجة ضمن معسكر إعداد المنتخب الليبي في تركيا والتي وصلها الأحد.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

وسيلتقي المنتخب الليبي في مباراة ودية ثانية مع المنتخب نفسه في الخامس من شهر يناير الجاري وبعدها التحول إلى مصر لإجراء مباراة ودية ثالثة مع المنتخب الكويتي.

بعثة المنتخب تصل مدينة أنطاليا التركية
ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان، وبعدها التحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

جانب من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
جانب من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع...
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ...
4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق إنجازًا تاريخيًا بالبطولة ......
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية
«فرسان السلة» يهزمون الجزائر في البطولة العربية...
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا ......
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
المزيد
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا
شاهد.. وصول المنتخب الليبي ملعب مباراته الودية في تركيا...
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات جميلة عبر صورة
حارس المدينة والمنتخب الليبي الأسبق جمال الوخي يستعيد ذكريات......
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024
«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام......
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع ......
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام المروج
فوز سهل لطائرة أساريا على الاتحاد.. واليوم الهلال أمام ......
المزيد