«فرسان المتوسط» أمام إندونيسيا وديا في تركيا بأول ظهور للعام 2024

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا في تركيا وتحديدا بمدينة أنطاليا مع منتخب إندونيسيا وديا، وهي إحدى المباريات المبرمجة ضمن معسكر إعداد المنتخب الليبي في تركيا والتي وصلها الأحد.

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وسيلتقي المنتخب الليبي في مباراة ودية ثانية مع المنتخب نفسه في الخامس من شهر يناير الجاري وبعدها التحول إلى مصر لإجراء مباراة ودية ثالثة مع المنتخب الكويتي.

بعثة المنتخب تصل مدينة أنطاليا التركية

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان، وبعدها التحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديا.

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

جانب من تدريبات المنتخب الليبي الأول لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)