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الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 07:52 مساء
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفل في الملعب. (فيسبوك)
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لم يكن العام 2023 عاديا بالنسبة للمنتخب الليبي للكرة الطائرة، بعدما حققا إنجازا مهما وتاريخيا في سبتمبر الماضي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل المقرر إقامته العام 2025، وتأهل «فرسان المتوسط» بعد الفوز على «أسود» الكاميرون 3-1 في لقاء تحديد المركز الثالث، ليحرز الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

بذلك يتأهل المنتخب الليبي رفقة المنتخبين المصري والجزائري إلى مونديال العالم المقبل المقرر إقامته في اليابان 2025؛ حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات أفريقية إلى مونديال الطائرة.

خسارة بصعوبة في الدور نصف نهائي
ونافس المنتخب الليبي بقوة قبل الخسارة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي، بعدما خطف المنتخب الجزائري الشوط الخامس والفاصل 15-11، كما فاز بنتيجة الشوط الرابع 25-22، وكان المنتخب الليبي فاز بنتيجة الشوط الثالث المثير 35-33، ليتعادلا 2-2، بعد أن فاز المنتخب الجزائري بنتيجة الشوط الثاني 25-15، بينما تقدم المنتخب الليبي بنتيجة الشوط الأول 25-18.

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المنتخب الوطني وصل إلى الدور نصف النهائي بعد أربعة انتصارات على غانا وكينيا والكاميرون، وفي الدور الرباعي فاز على منتخب تشاد بثلاثية نظيفة.

التتويج بذهبية البطولة العربية على حساب الجزائر  
وفي يوليو الماضي، توجت الطائرة الليبية بالقلادة الذهبية بعد فوزها بالبطولة العربية، إثر تغلبها المستحق على صاحب الأرض والجمهور المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، وحقق المنتخب الليبي فوزه بأشواط المباراة النهائية بنتيجة 31-29 و25-18 و17-25، وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على نظيره القطري في نصف النهائي بنتيجة 3-صفر.

المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفل في الملعب. (فيسبوك)
المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفل في الملعب. (فيسبوك)
المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفل في الملعب. (فيسبوك)
المنتخب الليبي للكرة الطائرة يحتفل في الملعب. (فيسبوك)
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