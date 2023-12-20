الليلة.. الهلال يواجه سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض الهلال، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، اختبارا أفريقيا جديدا عندما يواجه فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي فى ملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الهلال في حاجة لنقاط الفوز

الهلال يخوض المباراة وهو في حاجة ماسة للظفر بنتيجة هذه المباراة، حيث يلعب وفي رصيده ثلاث نقاط فقط حصدها من ثلاث مباريات، بعدما خسر مباراتين وفاز في مباراة واحدة.

ويسعى الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهته فريق سوبر سبورت، لتساعده في المنافسة ببقية جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وذلك على الرغم من صعوبة وضعه الحالي في ترتيب المجموعة الأولى.

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ويتصدر فريق اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه مودرن فيوتشر المصري بست نقاط، ثم الهلال وله ثلاث نقاط، وأخيرا يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي، وليس لديه أي نقاط في رصيده.

جانب من تدريبات الهلال في جنوب أفريقيا استعدادا لمباراته أمام سوبر سبورت الأربعاء 20 ديسمبر 2023 (فيسبوك)