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شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 08:33 مساء
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
برنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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يستعرض برنامج «ملعب الوسط» على قناة الوسط «Wtv»، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا تحليلات وأرقام وكواليس الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم الليبي «دورينا».

ويناقش البرنامج الذي يقدمه المذيع مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: سمير عبود، ورمزي سويكرن وأبوبكر الحرك أبرز نتائج مباريات «دورينا»، الذي يتصدره الأهلي طرابلس بالفوز على فريق المدينة.

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وعن أبرز نجوم البطولة حتى الآن، يتطرق البرنامج إلى تصدر لاعب نادي الأخضر أري بابل قائمة الهدافين، مع تحقيق فريقي السويحلي والمروج أول انتصار، في حين يستضيف «ملعب الوسط» نجمي الجولة أيوب عياد وعبدالله عبدالرحيم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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