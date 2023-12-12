الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس فوزًا مهمًا بهدفين، اليوم الثلاثاء، في مباراة «ديربي العاصمة» أمام المدينة، ضمن منافسات الأسبوع السادس للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، على ملعب النهر الصناعي.

بدأ الأهلي طرابلس الشوط الأول بالضغط ولاحت له العديد من الفرص والتي كانت سانحة للتسجيل، ليفرض الأهلي أسلوبه مع الانتشار داخل منطقة دفاع المدينة، وتنويع ألعابه، ولم تكن هناك أي فرص لفريق المدينة خلال هذا الشوط.

التربي يتقدم بهدف قبل ختام الشوط الأول

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف بدل الضائع، ومن كرة ثابتة من ضربة ركنية استطاع مدافع الأهلي طرابلس أحمد التربي تسجيل هدف التقدم الأول قبل ختام الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني استمر ضغط الأهلي طرابلس، وتحسن أداء فريق المدينة، إلا أن الأهلي طرابلس ظل يسيطر على مجريات المباراة بالتواجد في منطقة لعب فريق المدينة.