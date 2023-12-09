أولمبي الزاوية يقيل المقراني ويكلف حمدي بطاو بمهمة إنقاذ الفريق في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الأولمبي بالزواية مع المدرب الوطني حمدي بطاو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب التونسي المقال الهادي المقراني.

وتعرض المدرب التونسي للإقالة بسبب النتائج المتواضعة للفريق، وخسارته الأخيرة أمام فريق الملعب الليبي.

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المدرب الوطني حمدي بطاو درب العديد من الفرق، أبرزها الاتحاد والمدينة، وأخيرا تولي مهمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وفريق الأولمبي لم يفز بأي مباراة خلال مرحلة الذهاب من الدوري الليبي، ورصيده ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات وخسارة أمام الملعب الليبي، وله مباراة مؤجلة وأخرى راحة.