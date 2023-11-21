منتخب السلة الليبي يحقق فوزا على خلق الوادي والكرم في تونس.. والمدرب: لدينا أخطاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا لكرة السلة استعداداته للبطولة العربية، حيث خاض، أمس الإثنين، لقاءً وديا بمعسكره الخارجي في تونس، وحقق فيه الفوز على فريق خلق الوادي والكرم بفارق سلة واحدة (67-65).

وفي تصريح خاص لمدرب منتخب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا، نشر على صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك»، قال: «المباراة كانت مهمة لنا، وكانت فرصة لإشراك 12 لاعبا».

- برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي

وأضاف: «لم نلعب مباراة جيدة هجوميا، وأهدرنا عشر رميات حرة، لكننا استفدنا من اللعب أمام دفاع المنطقة فترة طويلة».

واختتم فؤاد أبو شقرا حديثه: «إجمالا، استفدنا كثيرا من المباراة، وأظهرنا شخصية قوية دفاعيا ساعدتنا في الفوز على الرغم من كثرة أخطائنا هجوميا».

منتخب السلة الليبي خلال رحلة التوجه إلى تونس. (فيسبوك)