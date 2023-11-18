سونج: منتخب الكاميرون بحاجة لتحسين أدائه قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف المدير الفني لمنتخب الكاميرون ريجوبير سونج بأن فريقه يحتاج إلى كثير من العمل خلال الأيام الحالية قبل مواجهة المنتخب الوطني الثلاثاء المقبل في بنغازي ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سونج راضٍ عن أداء منتخب الكاميرون

وقال سونج إنه اختار مواجهة منتخب موريشيوس أمس الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بطريقة 3-4-3، وأضاف أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها وتمكن منتخب الكاميرون من الفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، غير أن المباراة أظهرت أن منتخب «الأسود غير المروضة» يواجه بعض الصعوبات عندما يلعب بهذه الطريقة، وعليه أن يتحسن قبل مواجهة منتخب ليبيا، ومع ذلك فإن المهم هو أن منتخب الكاميرون فاز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة تصفيات كأس العالم 2026، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكاميرونية.

وعبر سونج في مؤتمر صحفي عقده في مدينة دوالا عقب المباراة عن رضاه عن مستوى وأداء منتخب الكاميرون، خاصة أن هناك لاعبين يشاركون مع «الأسود غير المروضة» لأول مرة مثل المهاجم فارس بيم مومباغنا، فيما تمكن كل من فرانك ماغري وكيفين نكودو من تسجيل أول أهدافهما الدولية مع المنتخب.

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وبفوزه على موريشيوس بثلاثة أهداف من دون مقابل، يحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الوطني الذي فاز أيضا في الجولة الأولى من التصفيات على مضيفه إسواتيني في المباراة التي أقيمت عصر أمس الجمعة في جنوب أفريقيا.