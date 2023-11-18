  • Alwasat News
Atwasat

سونج: منتخب الكاميرون بحاجة لتحسين أدائه قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:30 مساء
سونج: منتخب الكاميرون بحاجة لتحسين أدائه قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم
المدير الفني لمنتخب الكاميرون سونج خلال المؤتمر الصحفي الجمعة 17 نوفمبر 2023 (حساب وكالة الأنباء الكاميرونية على فيسبوك)
alwasat radio

اعترف المدير الفني لمنتخب الكاميرون ريجوبير سونج بأن فريقه يحتاج إلى كثير من العمل خلال الأيام الحالية قبل مواجهة المنتخب الوطني الثلاثاء المقبل في بنغازي ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سونج راضٍ عن أداء منتخب الكاميرون
وقال سونج إنه اختار مواجهة منتخب موريشيوس أمس الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بطريقة 3-4-3، وأضاف أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها وتمكن منتخب الكاميرون من الفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، غير أن المباراة أظهرت أن منتخب «الأسود غير المروضة» يواجه بعض الصعوبات عندما يلعب بهذه الطريقة، وعليه أن يتحسن قبل مواجهة منتخب ليبيا، ومع ذلك فإن المهم هو أن منتخب الكاميرون فاز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة تصفيات كأس العالم 2026، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكاميرونية.

وعبر سونج في مؤتمر صحفي عقده في مدينة دوالا عقب المباراة عن رضاه عن مستوى وأداء منتخب الكاميرون، خاصة أن هناك لاعبين يشاركون مع «الأسود غير المروضة» لأول مرة مثل المهاجم فارس بيم مومباغنا، فيما تمكن كل من فرانك ماغري وكيفين نكودو من تسجيل أول أهدافهما الدولية مع المنتخب.

- إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم
- ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)

وبفوزه على موريشيوس بثلاثة أهداف من دون مقابل، يحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب الوطني الذي فاز أيضا في الجولة الأولى من التصفيات على مضيفه إسواتيني في المباراة التي أقيمت عصر أمس الجمعة في جنوب أفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم ...
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة ...
المصري «السبخي» مدربا جديدا لسلة الاتحاد قبل السوبر أمام الأهلي بنغازي
المصري «السبخي» مدربا جديدا لسلة الاتحاد قبل السوبر أمام الأهلي ...
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)
منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من «دورينا»
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول......
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب من الخروج
المنتخب يخسر لقاءه الثاني بمونديال كرة القدم المصغرة ويقترب ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي ......
المزيد
سونج: منتخب الكاميرون بحاجة لتحسين أدائه قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم
سونج: منتخب الكاميرون بحاجة لتحسين أدائه قبل مواجهة ليبيا ......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث والرابع في «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد وملاعب مباريات الأسبوعين الثالث ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية (صور)
منتخب السلة الليبي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية ......
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)...
المزيد