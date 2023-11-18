المصري «السبخي» مدربا جديدا لسلة الاتحاد قبل السوبر أمام الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصل إلى طرابلس مدرب كرة السلة المصري عمرو السبخي، لتولي الإشراف على تدريب فريق الاتحاد، بطل مسابقة الكأس للموسم الرياضي 2022-2023.

وتنتظر السبخي مباراة كأس السوبر مع بطل الدوري الأهلي بنغازى فى الأول من ديسمبر المقبل، والاستعداد للموسم الرياضى الجديد.

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المدرب السبخي من الخبرات المشهود لها بالكفاءة، وسبق له الإشراف على تدريب فرق الاتحاد السكندري وسبورتينغ المصريين والفتح السعودي، ودرب أيضا منتخب مصر تحت 17 عاما، وتوج معه ببطولة أفريقيا، والتأهل لكأس العالم.