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منتخب شباب ليبيا أمام المغرب في افتتاح بطولة شمال أفريقيا.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 13 نوفمبر 2023, 02:19 مساء
منتخب شباب ليبيا أمام المغرب في افتتاح بطولة شمال أفريقيا.. الإثنين
تنويه لمباراة ليبيا والمغرب في بطولة شمال أفريقيا للشباب. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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يلتقي اليوم الإثنين المنتخب الوطني الليبي للشباب في مستهل مشاركته ببطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما مع المنتخب المغربي، والمقامة في تونس.

تشهد البطولة مشاركة جميع منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا، تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر، وتجرى المنافسات في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات أيام 13 و15 و17 و19 و21 نوفمبر الجاري.

المدرب بن ضوء يختار 23 لاعبا في قائمة المنتخب
واختار المدير الفني للمنتخب الوطني تحت عشرين عاما، محمود بن ضوء، 23 لاعبا لدخول المعسكر التحضيري، استعدادا لمنافسات البطولة في تونس، المقرر انطلاقها 13 نوفمبر الجاري.

- منتخب الشباب يحرز نقطة وحيدة في بطولة شمال أفريقيا

اللاعبون هم: عبدالله القداري ومحمد العجيلي وإسلام بن حسن ومحمد الشريف ومالك بن إسماعيل وجويني أنور خميس وعلي الخبولي والزبير اللموشي وعبدالعزيز الفتيوري وحسن فتحي وعبدالرحمن الجهان وعبدالسلام القيش ومحمد البرعصي ومحمد سامي وأيواب الشهيبي وسند القروش ومفتاح أبوشيبة وأيوب عمار ومحمد العباسي ومروان الزقوزي ومحمد عادل الدبار وعبدالسلام علي الجروشي وحمزة الشيخي.

تأتي الدورة في إطار تحضيرات منتخبات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لتصفيات كأس أفريقيا للأمم 2025 تحت عشرين عاما، وفيما يلي برنامج مباريات الدورة:

الجولة الأولى 13 نوفمبر
ليبيا × المغرب - تونس × الجزائر.

الجولة الثانية 15 نوفمبر
المغرب × الجزائر - مصر × ليبيا.

الجولة الثالثة 17 نوفمبر
الجزائر × مصر - المغرب × تونس.

الجولة الرابعة 19 نوفمبر
الجزائر × ليبيا - تونس × مصر.

الجولة الخامسة 21 نوفمبر
مصر × المغرب - ليبيا × تونس.

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