الأهلي بنغازي يواجه فاب الكاميروني في صراع على التأهل لنهائيات الدوري الأفريقي للسلة «بال»

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي في التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، مباراة تحديد المركز الثالث أمام فريق فاب الكاميروني في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال» التي تستضيفها العاصمة الكاميرونية ياوندي.

سلة الأهلي بنغازي مطالبة بالفوز

تعد المباراة بالغة الأهمية؛ إذ يتعين على الأهلي بنغازي الفوز بها من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات الدوري الأفريقي «بال» إلى جانب فريقي الفتح الرباطي المغربي وبانجوي من أفريقيا الوسطى اللذين حجزا مكانهما في النهائيات بتأهلهما إلى المباراة النهائية من التصفيات.

يدخل الأهلي بنغازي لقاء اليوم أمام فاب الكاميروني وهو يتمتع بأفضلية على منافسه لسابق فوز ممثل ليبيا على الفريق الكاميروني في أولى مبارياته بتصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة «بال».

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وفقد الأهلي بنغازي فرصة حسم التأهل إلى نهائيات الدوري الأفريقي للسلة «بال» بخسارته أمام بانجوي من أفريقيا الوسط بفارق سلة واحدة سجلها الفريق المنافس في الثواني الأخيرة من المباراة، إلا أن الأمل في التأهل لا يزال قائمًا من خلال الفوز الليلة على فاب الكاميروني.