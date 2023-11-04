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سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 08:38 مساء
سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
فريق كرة السلة بالأهلي بنغازي (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فسيبوك)
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خسر فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي مباراته أمام فريق بانجوي من أفريقيا الوسطى في الدور نصف النهائي للتصفيات المؤهلة إلى الدوري الأفريقي «بال» بنتيجة 85-87 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

بداية رائعة لسلة الأهلي بنغازي
جاءت خسارة الأهلي بنغازي في الثواني الأخيرة من المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 85-85، إلا أن فريق بانجوي تمكن من تسجيل رمية ثنائية قبل انتهاء اللقاء بست ثوان فقط، وهي فترة لم تكن كافية ليتمكن لاعبو سلة الأهلي بنغازي من إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز بانجوي وتأهله إلى المباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة الفتح الرباطي المغربي وفاب الكاميروني التي تقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا.

قدم الأهلي بنغازي شوطا أول رائعًا خاصة في الربع الأول الذى تمكن لاعبوه من حرمان فريق بانجوي من أهم مميزاته وهي الرميات الثلاثية، فلم يسجل سوى ثلاثية واحدة في نهاية الفترة، في المقابل نجح الأهلي بقيادة كرافورد وسفيان وبلحاج في إرباك مخططات المنافس ليز ليتقدموا 23 – 14.

وفى الربع الثاني نجح فريق بانجوي في استعادة قدرته على تسديد الرميات الثلاثية فتمكن من تسجيل سبع ثلاثيات ما أدى إلى تضييق الفارق بل تقدموا على مستوى الربع الثاني 32 – 29، إلا أن التقدم في نهاية الشوط الأول كان لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة 52 - 46.

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وفي الشوط الثاني تغير الحال وزاد فريق بانجوي من ضغطه على الأهلي بنغازي الذي كافح بشكل كبير طوال المباراة، إلا أن التوفيق لازم فريق بانجوي وتمكن من إدراك التعادل بفضل تألق لاعبيه المحترفين، ثم خطف الفوز في الثواني الأخيرة من زمن المباراة.

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