  • Alwasat News
Atwasat

إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026
معسكر سابق للمنتخب الليبي لكرة القدم (أرشيفية: اتحاد كرة القدم الليبي)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب المستدعين لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ودعا الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم إلى مخاطبة الأندية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي، لاستدعاء الـ 25 لاعبًا الواردة أسماؤهم في القائمة من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة بنغازي الأربعاء المقبل.

وتضم مجموعة ليبيا في تصفيات مونديال 2026 كلا من: الكاميرون وأنغولا وإسواتيني وموريشيوس والرأس الأخضر.

- مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:
مراد الوحيشي - الأهلى بنغازي
أصيل المقصبي - النصر
محمد عياد - أبوسليم
عبدالعزيز بن على - الأهلي طرابلس
صلاح فكرون - النصر
صبحي الضاوي - الاتحاد
سند بن على - أساريا
طاهر بن عامر - الأهلي بنغازي
على يوسف - الأهلي بنغازي
أسامة الصريط - الأهلي بنغازي
زياد العلواني - النصر
أسامة الشريمي - السويحلي
عبدالمنعم العيان - أبوسليم
عبدالله داقو - الأهلي بنغازي
نورالدين القليب - الأهلي طرابلس
عمر الخوجة - الاتحاد
جعفر إدریس - الهلال
فاضل منصوري - الأهلي بنغازي
أسامة بالعيد الشريف - الهلال
محمد القاضي - أبوسليم
طارق بشارة - الأولمبي
عبد السميع دياب - الأهلي طرابلس
معاذ عيسى- الاتحاد
عبدالميسر أبو شيبة - الاتحاد المصراتي
حسين طقطق - الأهلي بنغازي

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاوف بعد عودة الجماهير إلى المدرجات
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على البشائر
المدينة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية في «دورينا» بالفوز على ...
الأخضر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصداقة
الأخضر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصداقة
سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات ......
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري ......
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل العودة إلى ليبيا
الأهلي طرابلس يكرر الفوز في معسكر تونس أمام الملعب قبل ......
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة
اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعا استثنائيا في مصراتة...
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول من «دورينا»
المدينة × الاتحاد.. ضمن 4 مواجهات مهمة في ختام الأسبوع الأول......
المزيد
إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026
إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات ......
النصر يفوز على الصقور بخماسية نظيفة في «دورينا»
النصر يفوز على الصقور بخماسية نظيفة في «دورينا»...
سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
سلة الأهلي بنغازي تخسر من بانجوي في نصف نهائي تصفيات الدوري ......
سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي «بال»
سلة الأهلي بنغازي تواجه بانجوي في تصفيات الدوري الأفريقي ......
الأخضر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصداقة
الأخضر يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصداقة...
المزيد