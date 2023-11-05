إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب المستدعين لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.
ودعا الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم إلى مخاطبة الأندية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي، لاستدعاء الـ 25 لاعبًا الواردة أسماؤهم في القائمة من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة بنغازي الأربعاء المقبل.
وتضم مجموعة ليبيا في تصفيات مونديال 2026 كلا من: الكاميرون وأنغولا وإسواتيني وموريشيوس والرأس الأخضر.
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وضمت قائمة اللاعبين كلا من:
مراد الوحيشي - الأهلى بنغازي
أصيل المقصبي - النصر
محمد عياد - أبوسليم
عبدالعزيز بن على - الأهلي طرابلس
صلاح فكرون - النصر
صبحي الضاوي - الاتحاد
سند بن على - أساريا
طاهر بن عامر - الأهلي بنغازي
على يوسف - الأهلي بنغازي
أسامة الصريط - الأهلي بنغازي
زياد العلواني - النصر
أسامة الشريمي - السويحلي
عبدالمنعم العيان - أبوسليم
عبدالله داقو - الأهلي بنغازي
نورالدين القليب - الأهلي طرابلس
عمر الخوجة - الاتحاد
جعفر إدریس - الهلال
فاضل منصوري - الأهلي بنغازي
أسامة بالعيد الشريف - الهلال
محمد القاضي - أبوسليم
طارق بشارة - الأولمبي
عبد السميع دياب - الأهلي طرابلس
معاذ عيسى- الاتحاد
عبدالميسر أبو شيبة - الاتحاد المصراتي
حسين طقطق - الأهلي بنغازي
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