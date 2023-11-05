إعلان قائمة المنتخب الليبي للمشاركة في أول مباراتين بتصفيات مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة لاعبي المنتخب المستدعين لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ودعا الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة القدم إلى مخاطبة الأندية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي، لاستدعاء الـ 25 لاعبًا الواردة أسماؤهم في القائمة من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب في مدينة بنغازي الأربعاء المقبل.

وتضم مجموعة ليبيا في تصفيات مونديال 2026 كلا من: الكاميرون وأنغولا وإسواتيني وموريشيوس والرأس الأخضر.

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