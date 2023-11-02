جمال الوخي يحث الناشئين على الالتزام من أجل التألق في الملاعب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قام جمال الوخى حارس مرمى فريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق وأحد مدربي حراس المرمى المعروفين بزيارة أكاديمية المصلي لتدريب الناشئين بمدينة بنغازي.

ترحيب كبير بجمال الوخي

وقال في تصريح لبوابة «الوسط» إنه وجد ترحيبا كبيرا وتقديرا من أحمد المصلي وأحمد الزوي المشرفين على الأكاديمية.

- معوال لـ«بوابة الوسط»: المجاملة موجودة في الأندية.. والتخطيط غائب في قطاع الناشئين

- شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

وخلال زيارته لأكاديمية المصلي لتدريب الناشئين، قدم جمال الوخي نصائح للناشئين تركزت حول طريقة الالتزام التام من أجل النجاح والتألق في الملاعب، مؤكدا أن زيارة الرياضيين القدامى لأكاديميات الفئات السنية مهمة لرفع روحهم المعنوية وحثهم على العطاء والاقتداء بشخصيات مهمة قدمت الكثير في الملاعب.