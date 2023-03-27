  • Alwasat News
Atwasat

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 27 مارس 2023, 10:29 مساء
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
الشقمان والزياني وجعيدة. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

عبر عدة مدربيين عن آرائهم حول مسابقات الناشئين لكرة القدم، ومدى الاهتمام بالفئات السنية من الأندية أو الاتحادات.

وأكد عدد من المدربين في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، عن صعوبة العمل الشاق في التعامل مع الناشئين في كرة القدم.

المدرب ناجي الشقمان مدرب براعم اليرموك طالب بضرورة التركيز على التغذية والعامل النفسي مع الأطفال والتركيز معهم على جانب المهارة، مؤكدًا أن عمل الاتحاد الفرعي بطرابلس يُعتبر جيدًا في تنظيم المسابقات.

- بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز

المدرب محمود الزياني المتخصص بقطاع الناشئين في أندية بنغازي عبّر عن انزعاجه من المستوى العام للفئات السِنية، مؤكدا غياب التخطيط بشكل عام لهذه الفئات، وقال «إن انتشار ظاهرة الأكاديميات والمدارس الغير مرخصة ساهم في شىء من التخبط، كما أن أولياء الأمور يبالغون في الاهتمام بأبنائهم، وكل منهم يرى ابنه نجم النجوم».

المدرب فتحي جعيدة مدرب أشبال الشباب الوحدوي قال «المستوى العام الفني متوسط والتدريب لهذه الفئات العمرية يحتاج تعاملًا خاصًا خصوصا من الجانب التربوي، مؤكدا أن وضعية الجدول للمباريات جيدة، لكن المشكلة في توقيت المباريات التي تُقام في وقت الذروة، وهذا يؤثر على صحة الناشئين من ناحية الظروف الجوية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي يتعرض لهجوم من قراصنة موالين لروسيا

الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي يتعرض لهجوم من قراصنة موالين لروسيا
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون ...
غيابات في صفوف تونس قبل مواجهة العودة أمام ليبيا
غيابات في صفوف تونس قبل مواجهة العودة أمام ليبيا
سلة الشباب تفوز على المدينة في الدور التمهيدي لكأس ليبيا
سلة الشباب تفوز على المدينة في الدور التمهيدي لكأس ليبيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل سنحقق الفوز.. ويعود الأمل في الترشح؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل سنحقق الفوز.. ويعود الأمل...
شاهد: آخر تدريب للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي لمواجهة «فرسان المتوسط» (صور)
شاهد: آخر تدريب للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي لمواجهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»...
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين ......
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للدورات الرمضانية في ربوع ليبيا (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للدورات الرمضانية في ......
شاهد: آخر تدريب للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي لمواجهة «فرسان المتوسط» (صور)
شاهد: آخر تدريب للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي ......
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل سنحقق الفوز.. ويعود الأمل في الترشح؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل سنحقق الفوز.. ويعود ......
المزيد