شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبر عدة مدربيين عن آرائهم حول مسابقات الناشئين لكرة القدم، ومدى الاهتمام بالفئات السنية من الأندية أو الاتحادات.

وأكد عدد من المدربين في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، عن صعوبة العمل الشاق في التعامل مع الناشئين في كرة القدم.

المدرب ناجي الشقمان مدرب براعم اليرموك طالب بضرورة التركيز على التغذية والعامل النفسي مع الأطفال والتركيز معهم على جانب المهارة، مؤكدًا أن عمل الاتحاد الفرعي بطرابلس يُعتبر جيدًا في تنظيم المسابقات.

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المدرب محمود الزياني المتخصص بقطاع الناشئين في أندية بنغازي عبّر عن انزعاجه من المستوى العام للفئات السِنية، مؤكدا غياب التخطيط بشكل عام لهذه الفئات، وقال «إن انتشار ظاهرة الأكاديميات والمدارس الغير مرخصة ساهم في شىء من التخبط، كما أن أولياء الأمور يبالغون في الاهتمام بأبنائهم، وكل منهم يرى ابنه نجم النجوم».

المدرب فتحي جعيدة مدرب أشبال الشباب الوحدوي قال «المستوى العام الفني متوسط والتدريب لهذه الفئات العمرية يحتاج تعاملًا خاصًا خصوصا من الجانب التربوي، مؤكدا أن وضعية الجدول للمباريات جيدة، لكن المشكلة في توقيت المباريات التي تُقام في وقت الذروة، وهذا يؤثر على صحة الناشئين من ناحية الظروف الجوية».