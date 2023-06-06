معوال لـ«بوابة الوسط»: المجاملة موجودة في الأندية.. والتخطيط غائب في قطاع الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المدرب المتخصص في فئات الناشئين لكرة القدم طلبية معوال أن من أسباب تدني مستوى الكرة الليبية غياب التخطيط العلمي في قطاع الناشئين. كما أن سياسة المحاصصة والمجاملة موجودة بقوة في الأندية والمنتخبات عند اختيار المدربين واللاعبين.

- مدير الكرة في نادي الخمس خالد المرغني يحذر من الفتنة بين الأندية

وقال معوال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «هل يعقل أن عدد مباريات الدوري للفئات السنية أحيانا لا يتجاوز ثماني مباريات، ويفترض أن يلعب الناشئ على الأقل في الموسم 40 مباراة؟».

يذكر أن معوال سبق أن درب الفئات السنية بنادي الاتحاد وخاض تجربة تدريب فريق اتحاد تاورغاء الأول.