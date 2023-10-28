الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي بنغازي أول انتصار له في الموسم الكروي الجديد بعد فوزه مساء اليوم السبت على فريق الأنوار الصاعد الجديد للدوري الممتاز لكرة القدم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لـ«دورينا» بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملاعب شهداء بنينا.

الأهلي بنغازي يتقدم في الشوط الأول

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بنغازي بهدف دون رد جاء من علامة الجزاء أحرزه المهاجم زكريا المنصوري في الدقيقة 28، بعد الهدف تحرك فريق الأنوار وتمكن من صناعة عدة فرص لكنه لم يفلح في التسجيل. في المقابل

سيطر لاعبو الأهلي بنغازي على منطقة الوسط لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد لصالح الأهلي بنغازي .

الشوط الثاني جاء مختلفا وتغير الحال وسيطر الأهلي بنغازي بشكل تام على مجريات اللقاء، وتوالت أهداف الفريق في شباك الأنوار.

سجل أهدف الأهلي بنغازي الخمسة زكريا المنصوري (ثنائية)، وفاضل سلامة (ثنائية)، وصهيب بن سليمان (هدف)، بينما سجل هدف الأنوار الوحيد عزو بنينا من علامة الجزاء.

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بهذه النتيجة حصد الأهلي بنغازي ثلاثة نقاط مهمة في بداية مشواره في الدوري الممتاز، إلا أن الفريق معاقب من قبل اتحاد الكرة بخصم ثلاث نقاط من رصيده، بينما بقي الأنوار من دون أي نقاط.

مباريات الأحد في «دورينا»

وتختتم منافسات الجولة الأولى من «دورينا» بمباراة الصقور مع الهلال بملعب طبرق في الثالثة عصرا، والمروج مع التحدي بملعب بشير جودة في التوقيت نفسه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي الثالثة والنصف عصرا تقام مباراتا الخمس مع السويحلي بملعب الخمس، والمدينة مع الاتحاد بملعب النهر الصناعي في «ديربي» العاصمة طرابلس، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.