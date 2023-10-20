6 توصيات لحفظ حق دارنس في الدوري الممتاز الـ «49»

طرابلس - بوابة الوسط

في الوقت الذي رسم فيه اتحاد كرة القدم الليبي ملامح أجندة الموسم الجديد (2023 - 2024)، وضع اهتماماً خاصاً لنادي دارنس المشارك في مسابقة الدوري الممتاز، حيث أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للعبة، القرار رقم 75 للعام 2023 بشأن الموافقة على تجميد مشاركة فرق نادي دارنس للموسم الرياضي المقبل.

وجاء تمهيد قرار مجلس الإدارة كالتالي: «بعد الاطلاع على القانون رقم 14 للعام 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قِبل الجمعية العمومية بتاريخ 24 ديسمبر 2016، وعلى كتاب لجنة الانتخابات المؤرخ في 30 مارس 2021 بشأن اعتماد النتيجة النهائية لانتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي، وعلى القانون الدولي للعبة كرة القدم وتعديلاته، وعلى المذكرة المقدمة من نادي دارنس رقم 05-03-02 المؤرخة 2 أكتوبر 2023 بشأن طلب الموافقة على تجميد المشاركة في المسابقات الرسمية للموسم الرياضي 2023-2024، وعلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه المنعقد السبت 7 أكتوبر 2023، وعلى اللوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم والقرارات المتممة لها».

نص القرار الشامل لـ6 بنود تستهدف حفظ حقوق دارنس

وكان نص القرار: لما كان نادي دارنس أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المشاركين في مسابقات الاتحاد الرسمية، ونتيجة الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة، وتسببت في فيضانات كارثية أدت إلى حدوث حالات فقدان أرواح عدد من الكوادر الإدارية والرياضية المنتمين للنادي، وأضرار جسيمة في مرافق النادي وملعبه، وحيث إنه قد توافرت حالة من حالات القوة القاهرة التي تجعل من الواجب اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوق النادي واللاعبين، لذلك تقرر الآتي: مادة «1».. يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم، مادة «2».. الموافقة على تجميد مشاركة نادي دارنس في جميع المسابقات الرسمية المعتمدة لجميع الفئات في الموسم الرياضي 2023-2024 لموسم رياضي واحد، مع الاحتفاظ ببقائه بمسابقة الدوري الممتاز نفسها المصنف بها حال عودة استئناف نشاطه.

شملت مادة «3».. تجرى تسوية أوضاع اللاعبين المحترفين المسجلين مع نادي دارنس بالاتفاق بين الطرفين، وفقا لأحكام لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، مادة «4».. يسمح للاعبين الهواة المسجلين مع نادي دارنس بالتسجيل واللعب موقتاً في مسابقات الموسم الرياضي (2023 - 2024) مع الأندية الأخرى التي يرغبون في اللعب معها حسب فئاتهم، على أن يعودوا إلى ناديهم الأصلي في الموسم الرياضي الذي يليه، مادة «5».. لا يُجرى تعويض فريق نادي دارنس ضمن مسابقة الدوري الممتاز المصنف بها بفريق آخر، مادة «6».. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

22 فريقاً في منافسات الموسم الجديد بنظام المجموعتين

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إجراء الموسم الجديد (2023 - 2024)، الذي سيحمل الرقم 49، بنفس لوائح المواسم الماضية، مع الاختلاف الوحيد في الموسم الجديد بمشاركة 22 فريقاً، سيجرى تقسيمها على مجموعتين، لتضم كل مجموعة 11 فريقاً، على أن تنطلق نسخة هذا الموسم في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، وضمت المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والهلال والنصر والأخضر والتحدي والتعاون ودارنس والصداقة والأنوار والمروج، أما المجموعة الثانية فضمت: الأهلي طرابلس، بطل الدوري الموسم الماضي، والاتحاد والمدينة والسويحلي والأولمبي وأساريا والخمس والاتحاد المصراتي وأبوسليم والملعب الليبي والبشائر.

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وسيكون الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل من كل مجموعة 3 من الأندية الأوائل إلى الدوري السداسي، بينما يهبط ناد واحد من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى، ويشارك 6 فرق من المجموعتين سيقام بينها دوري يعرف بـ«الدوري السداسي» في ملاعب محايدة.

اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز

وعقد اجتماع ضم وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي مع رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الرياضة جمال أبونوارة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حلحلة كل المشاكل العالقة قبل انطلاق مسابقة الدوري في موسمه الجديد، حيث شدد الوزير على أن ينطلق الدوري في الموعد المقرر له يوم 27 أكتوبر الجاري، ومن أجل تقديم الدعم لجميع الأندية دون استثناء ولضمان الاستفادة المثلى من الدعم حث الوزير الأندية على تقديم مقترحات وخطط عمل فنية علمية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، كما طالب الجويفي أيضاً بمواصلة مساهمة الأندية ومجهوداتها المبذولة للنهوض بكرة القدم الليبية وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

بوقويطين: كل الأندية تحصلت على دعم مالي

وأشاد عدد من رؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بدعوة وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للاجتماع مع رؤساء الأندية، من جانبه قال رئيس نادي الأخضر إدريس بوقويطين: «الاجتماع كان ممتازاً جداً، وللأمانة كل الأندية تحصلت على دعم مالي، كما تحصلنا على وعود بشأن صيانة الملاعب»، حسب صفحة «حكومتنا عبر فيسبوك».

أبوشيحة: اتفقنا على تخصيص مقر بديل موقت لدارنس

أما رئيس اللجنة التسييرية لنادي درانس سهيل أبوشيحة، فقال «وزير الرياضة تواصل معنا بشأن الأحداث الأخيرة والأضرار التي تعرضنا لها، وخاصة نادي دارنس، وجرى التواصل لحل العديد من المنخنقات، وجرى الاتفاق على تخصيص قطعة أرض في المدخل الغربي لمدينة درنة لتسهيل عودة النشاط الرياضي سريعاً، لأن مقر النادي في قلب المدينة، ومن ثم ارتباط عملية إعمار النادي بإعمار المدينة، وهو ما سيحتاج إلى وقت طويل، فكانت الفكرة بتخصيص 7 هكتارات لضمان سرعة استئناف النشاط».

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شاكة: اجتماع الوزير ناقش جميع المشاكل ونتمنى الاستمرار

من جانبه، قال رئيس نادي الاتحاد المصراتي إبراهيم شاكة: «اجتماع الوزير ناقش جميع المشاكل التي تواجه الأندية، ونتمنى أن تستمر تلك النوعية من الاجتماعات مع الوزير، ولو ربع سنوية مثلًا، حتى نناقش حلحلة مشاكل الرياضة عموماً، وليس كرة القدم فقط».