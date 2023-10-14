المنتخب الوطني يتقدم بهدف نظيف على نظيره الليبيري

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة الشوط الأول من المباراة الودية بين المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الليبيري. تقدم معاذ عيسى لمنتخب ليبيا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل منتخب ليبيريا في الدقيقة 44. تقام المباراة الودية بالمغرب وتأتي ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل.

هدف مبكر للمنتخب الليبي

بدأت المباراة بشكل سريع من جانب المنتخب الليبي الذي أعلن عن نيته الهجومية مبكرا من خلال تكثيف التواجد في منطقة وسط الملعب للضغط على لاعبي منتخب ليبيريا واستخلاص الكرة وبناء الهجمات وهو ما أسفر عن هدف مبكر من ركلة جزاء تحصل عليها أسامة بلعيد الذي تعرض لعرقلة واضحة من الحارس الليبيري إيمانويل ديانيه داخل منطقة الجزاء، فلم تتردد المحكمة بشرى كركوك في إطلاق صافرتها معلنة ركلة جزاء تصدى لها معاذ عيسى الذي سدد على يمين الحارس معلنا تقدم «فرسان المتوسط» بهدف في الدقيقة الثالثة.

حافظ المنتخب الليبي على طريقة لعبه التي اعتمدت على الدفاع من وسط الملعب وتكثيف التواجد في وسط الملعب مع إرسال الكرات الطولية خلف الدفاع الليبيري الذي شدد مدافعوه الرقابة وتحسين التغطية الدفاعية للتغلب على فارق السرعة والمعارة الذي يصب في صالح لاعبي ليبيا.

المنتخب الليبيري تمكن من الوصول إلى منطقة الجزاء الليبية في الدقيقة 19 بإرسال كرة عالية تحولت برأسية باتجاه المرمى إلا أن مراد الوحيشي تصدى للمحاولة وأمسك الكرة.

على الرغم من انتفاض المنتخب الليبيري وتسريع وتيرة لعبه محاولات اكتشاف ثغرة تؤدي إلى شباك مراد الوحيشي سعيا وراء إدراك هدف التعادل، إلا أن «فرسان المتوسط» تمكن من من التصدي لكل المحاولات بسبب التفوق العددي والتغطية الدفاعية الجيدة، إلا أن ذلك تزامن مع تراجع التواجد الهجومي للمنتخب الليبي.

في الدقيقة 27 نال منتخب ليبيريا فرصة من خطأ في التمرير إلا أن علي يوسف تألق وتمكن من منع وصول الكرة للهجوم إلى كمارا.

المنتخب الليبيري واصل هجومه وبمرور الوقت تحول الهجمو إلى ضغط متواصل الأمر الذي دفع لاعبي منتخب ليبيا إلى التراجع للتصدي للمحاولات الليبيرية، كما تقاربت وتداخلت خطوط المنتخب الليبي فيما بينها الأمر الذي نتج عنه بعض الارتباك في الصفوف.

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في الدقيقة 34 تلقى ديفينتيه كرة خلف المدافع طاهر بن عامر وسدد سريعا إلى أن مراد الوحيشي تصدى للكرة ببراعة.

في الدقيقة 39 عاد المنتخب الليبي للهجوم مجددا عندما توغل معاذ عيسى في منطقة الجزاء الليبيرية إلا أن الحارس خارج لمواجهته فمرر للقليب الذي سدد في يد الحارس لتضيع فرصة الهدف الثاني.

في الدقيقة 44 تمكن منتخب ليبيريا من إحراز هدف التعادل من خطأ دفاعي استغله كمارا جيدا وسدد في الشباك محرزا هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.