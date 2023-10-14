الليبي سعد الفلاح يجهز لمنازلة الإيطالى مارسيلو في روما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

دخل الملاكم الليبي سعد الفلاح معسكرا مغلقا في إيطاليا تحت إشراف مدربه الإيطالي جوسمينو، وذلك حتى مباراته الاحترافية المقبلة أمام الملاكم الإيطالي مارسيلو، التي ستقام في العاصمة الإيطالية روما 27 أكتوبر الجاري.

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وقد حقق البطل سعد الفلاح الفوز فى آخر مبارياته الاحترافية على الفرنسي جيرالد، وذلك في النزال الذى أقيم بينهما بروما أيضا في 24 يونيو الماضي.

وسطَّر الفلاح اسمه بحروف من نور، بعد أن حقق إنجازاً جديداً له في مسيرته الرياضية عن جدارة واستحقاق بالفوز على الملاكم التركي علي مورات على أرضه ووسط جماهيره، في أول مبارياته الاحترافية بعالم الملاكمة في أوروبا.