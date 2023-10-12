الأهلي طرابلس يفوز على البنزرتي التونسي وديًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز فريق أهلي طرابلس لكرة القدم على البنزرتي التونسي بهدف من دون رد في المباراة الودية التي أقيمت أمس الأربعاء في تونس، في مباراة تأتي ضمن برنامج معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس.

الأهلي طرابلس استفاد من المباراة

سجل هدف المباراة الوحيد لأهلي طرابلس أحمد كراوع في الدقيقة 11 من زمن المباراة، وتمكن الأهلي طرابلس من تقديم أداء جيد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني الذي سعى إلى الوقوف على تطور المستوى الفني والبدني للاعبي الفريق.

ويخطط فريق الأهلي طرابلس إلى خوض عدد من المباريات الودية مع فرق تونسية متفاوتة القوة خلال معسكره في تونس؛ حيث تم الاتفاق على اللعب مع فرق الصفاقسي والأولمبي الباجي والبنزرتي، كما يجري الاتفاق على إقامة مباراة ودية رابعة لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

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ويستعد الأهلي طرابلس لخوض منافسات الدوري الممتاز «دورينا» الذي قرر اتحاد كرة القدم انطلاقه رسميًا يوم 27 أكتوبر الجاري.