الأهلي طرابلس يتعاقد مع شريك طبي لفرق النادي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن المدير التنفيذي لنادي الأهلي طرابلس سالم صولة توقيع النادي اتفاقية طبية هي الأولي من نوعها مع مركز النبراس الطبي وهو أحد مراكز القطاع الخاص.

الأهلي طرابلس يوفر الرعاية الطبية لكل الفرق الرياضية

وقال سالم صولة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الاتفاقية تشمل الرعاية الطبية لكل فرق نادي الأهلي طرابلس، ليصبح بموجبها مركز النبراس هو الراعي الطبي للأهلي طرابلس.

يعد حرص الأهلي طرابلس على التعاقد مع راع طبي لفرق النادي تأكيدا على أهمية الجانب الطبي بشكل أكبر وأوسع، خاصة مع التطور الحاصل بالعالم في موضوع الطب الرياضي.

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من ناحية أخرى، يدخل فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم بعد غد السبت، في معسكر خارجي بتونس استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا. وقد اكتملت صفوف فريق الأهلي طرابلس بعودة المصابين للتدريبات وهما عبدالله الشريف والعرفي.