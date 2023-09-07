الأهلي بنغازي يستعد لأسيك ميموزا في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا لخوض مباريات الدوري الليبي الممتاز ودور الـ32 من بطولة دوري أبطال أندية أفريقيا.

طموحات كبيرة للأهلي بنغازي

ويلتقي الأهلي بنغازي مع أسيك ميموزا الإيفواري في السادس عشر من سبتمبر الجاري في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، في مباراة يطمح الفريق إلى الفوز بها لمواصلة التقدم في دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق إنييمبا النيجيري من الدور التمهيدي.

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وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلي بنغازي في معسكره بالقاهرة حضور اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق وهم: جهاد شلدون، وكاليب بيمنيمانا، وطـاهر بـن عامـر، وأحمد الهمالي، وأحمد سمير.