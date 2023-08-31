اليوم.. انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مساء اليوم الخميس النسخة الثانية من بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية التي تستضيفها مدينة أوباري بمشاركة 24 فريقًا رياضيًا من مختلف مناطق الجنوب الليبي.

8 مجموعات في بطولة أوباري لخماسيات الكرة

وخلال القرعة التي أجريت يوم 14 أغسطس الحالي في كلية الآداب والعلوم أوباري، جرى تقسيم الفرق المشاركة في بطولة أوباري لخماسيات كرة القدم إلى ثماني مجموعات ستتنافس فيما بينها على أرضية ملعب المدينة الرياضية في أوباري، وملعب الانطلاقة لكرة القدم الخماسية بمدينة جرمة الأثرية.

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ويأمل القائمون على بطولة أوباري لخماسيات كرة القدم إلى إيجاد الروح الرياضية للمنافسة الشريفة بين أبناء الوطن الواحد، كما يطمحون إلى ربط أواصر الأخوة بين الرياضيين المشاركين، ويسعون إلى تعزيز الأجواء الرياضية الودية المناسبة التي تسهم في رفع مستوى الرياضة وإعلائها في مدينة أوباري خاصة، وفي المناطق الجنوبية عامة.